Arman Alizad, Hjallis Harkimo, Linda Liukas… Tällainen on Kultarannan turvallisuuspolitiikan keskustelijoiden vieraslista

Mukana Kultaranta-keskusteluissa on perinteiseen tapaan turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita kuten Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola, ministeri Jaakko Iloniemi, professori Markku Jokisipilä sekä Suomen Atlantti-seuran puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari.

Keskusteluihin on lisäksi kutsuttu myös muun muassa tuottaja, mediapersoona Arman Alizad, Hufvudstadbladetin ja Svenska Dagbladetin Moskovan-kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén sekä Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.

Tekniikan saralta keskusteluihin osallistuu koodauksen sanansaattaja, Hello Ruby-yhtiön toimitusjohtaja Linda Liukas. Yksi keskustelijoita on myös Compensate-ympäristönsuojelujärjestön perustaja, entinen kansanedustaja Antero Vartia. Myös Liike Nyt -puheenjohtaja Hjallis Harkimo on kutsuvieraiden joukossa.