Anne Kukkohovi asuu kuukauden ajan Los Angelesissa – jakoi videon asumuksestaan

Juontaja, ex-malli Anne Kukkohovi kertoi MTV Uutisille kesäkuussa suuntaavansa juhannuksen jälkeen ensin New Yorkiin ja sitten Kaliforniaan. Nyt hän julkaisi 4. heinäkuuta Instagramissa videon Los Angelesista ja asumuksestaan.

View this post on Instagram

Julkaisuun on lisätty myös The Purser, jolla on asuntoja rannan tuntumassa Santa Monicassa.