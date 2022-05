André Wickström roastasi härskisti Ina Mikkolaa feminismistä: "Hiljaa, kun miehet puhuu!"

– Ina Mikkola on feministi. Minäkin olen, en tykkää ottaa suihin, Wickström tykitti härskisti.

Kauden aikana on nähty niin ikää monenlaista roastia. Muun muassa Kirsi Alm-Siira roastasi Vappu Pimiää tämän takapuolesta:

Jokaisessa jaksossa on oma "kunniavieraansa", joista kukin on Nordmanin mukaan menestynyt sekä yhteisönsä arvostama. Tärkeää on myös, että kaikki paikalla olevat roustaajat ovat toisilleen tuttuja sekä pitävät toisistaan.