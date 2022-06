Analyysi: Itäraja voidaan siis sulkea, mutta missä tilanteessa siihen ryhdyttäisiin – tulkintoja riittää yhä runsaasti

Rajavartiolain uudistusesityksessä todetaan, että turvapaikanhakua voidaan keskittää, jos se on välttämätöntä poikkeuksellisen suuren maahantulijoiden määrän takia tai vieras valtio käyttää siirtolaisia uhkaksi asti yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

Kansainvälisten sopimusten ja myös perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan Suomessa on myös poikkeusolosuhteissa oltava "aito" mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua.

Sulku olisi kova päätös

On muistettava, ettei hybridioperaatio olisi siirtolaisten masinoima vaan heitä hyväksikäyttävän Venäjän.

Poliittisesti vaikuttaa siltä, että puolueet ovat vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta valmiita siihen, että laissa on ainakin teoreettinen mahdollisuus sulkea itäraja. Eduskunta hyväksyy lopulliset muotoilut seuraavien kahden viikon aikana.

Tulkintoja riittää

Hallitus on painottanut, että hybridihyökkäyksiin on pystytty varautumaan jo nykyisellä lainsäädännöllä, mutta oppositio on pitänyt uusiakin kirjauksia liian löperöinä.