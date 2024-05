Amnesty: Thaimaan valtio vakoilee nais- ja sateenkaariaktivisteja israelilaisella Pegasus-vakoiluohjelmalla

Valvonta on tehty israelilaisen kyberteknologiayrityksen NSO Groupin kehittämällä Pegasus-vakoiluohjelmalla.



Raportin mukaan vakoilun kohteeksi joutui monia tunnettuja aktivisteja vuosina 2020 ja 2021. He olivat pitäneet säännöllisesti julkisia puheita mielenosoituksissa ja arvostelleet Thaimaan hallitusta ja monarkiaa mielenosoituksissa ja sosiaalisessa mediassa.



Thaimaan hallitus on kiistänyt osallisuutensa. Se ei ole halunnut tutkia Amnestyn raportissa esiin tulleita tapauksia.