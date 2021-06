Amnesty: Kreikassa siirtolaisten pakottamisesta takaisin rajan toiselle puolelle on tullut vakiintunut käytäntö

Järjestö näkee, että toiminnasta on tullut vakiintunut käytäntö Kreikan rajalla.

Raportin mukaan Kreikan rajavalvonta on syyllistynyt väkivaltaisiin ja laittomiin siirtolaisten kiinniottoihin. Kiinniotetut on palautettu Turkkiin. Toiminta on järjestön mukaan Kreikan ihmisoikeusvelvoitteiden, EU-lakien ja kansainvälisen oikeuden vastaista. Lisäksi raportissa kerrotaan siirtolaisten kaltoinkohtelusta ja mahdollisista kidutuksista.