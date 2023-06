Ällöttävä paljastus Cityn mestaruusjuhlista – tähtipelaajan äiti tuskin tykkäsi

Cityn brasilialainen maalivahti Ederson alusti, että joukkueessa on joitakin pelaajia, jotka eivät tapaa juoda alkoholia, mutta tekivät nyt poikkeuksen.

Englannin maajoukkuehyökkääjä Grealish on itse häärinyt Cityn mestaruusjuhlien päätähtenä. Pelitamineet päällään vielä Mestarien liigan finaalin jälkeisenä päivänä kekkaloinut pelimies on vaikuttanut olleen sekä juhlien vauhdikkain että janoisin. Häntä on ajoittain jouduttu myös taluttamaan.