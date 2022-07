Alina Voronkova viettää ensimmäistä hääpäiväänsä Joonas-rakkaansa kanssa

Vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova , 27, ja jääkiekkoilija Joonas Hurri, 31, viettävät ensimmäistä hääpäiväänsä. Voronkova kertoi asiasta jakamalla sosiaalisessa mediassa kuvan, mikä on otettu heidän häistään.

Kuvassa he istuvat auton takapenkillä. Voronkovalla on morsiuskimppu sylissään ja hän on lipovinaan Joonas-rakastaan kielellään. Joonas virnuilee tuoreelle morsiamelle.