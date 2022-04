Alfa Romeon iso pomokin fiilisteli – Valtteri Bottas sai upean mahdollisuuden Imolassa

Alfa Romeon toimitusjohtaja Jean-Philippe Imparato on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa Bottas ja tallikaveri Zhou Guanyu poseeraavat uuden Alfa Romeo Tonalen kanssa.

/All Over Press

/All Over Press

Tonale on katumaasturi, joka on saatavilla ladattavana hybridinä ja kevythybridinä. Se on legendaarisen automerkin ensimmäinen sähkömoottoria hyödyntävä auto.