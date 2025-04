AL: Törkeä isku Ilveksen tiloihin – pomoille tappouhkaus

Ilveksen varastotiloihin tehtiin isku eilisen Tappara-Ilves-pelin jälkeen, kertoo Aamulehti.

Ilveksen varastotilan ikkuna oli rikottu isolla kivellä ja nurmikolle ikkunan eteen oli jätetty kylmäävä viesti.

– Paperilappuun oli kirjoitettu oranssinvärisellä tussilla, että Ilveksen johtajat, mää tapan teidät, Ilveksen huoltaja Lasse Laukkanen kertoi Aamulehdelle.

Huoltajan mukaan varastotiloihin ei oltu menty sisälle. Laukkanen on itse tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja Sisä-Suomen poliisista on vahvistettu tamperelaislehdelle, että asia on tutkittavana.

Ilves kukisti keskiviikkona paikallisvastustaja Tapparan 6–1 ja vei viime kauden mestaria kuin pässiä narussa puolivälieräsarjassa. Ilves vei puolivälieräsarjan nimiinsä puhtaasti otteluvoitoin 4–0.

Alla olevalla Liigaviikon videolla pureuduttiin Tapparan valmentajan Rikard Grönborgin selittelyihin, miksi mestarijoukkueen kausi meni penkin alle.

4:20