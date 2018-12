Ajokeli huono lähes koko maassa – lunta ja räntää sataa, teiden pinnat pakkasella

Koko maahan on luvassa sadepäivä, kertoo meteorologi Pekka Pouta. Lapissa sade tulee lumena, muualla räntänä.

– Lumisade jatkuu Lapissa pitkin päivää. Iltapäivällä lumista sadetta on myös Oulun seutuvilla.

Vaikka lämpötila on Lappia etelämpänä plussan puolella, on hyvä huomata, että tien pinnat ovat vielä pakkasella. Ajokeli on normaali ainoastaan Länsi- ja Etelä-Suomessa.