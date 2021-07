Ainakin 54 kuollut ja yli 80 kateissa – henkiinjääneiden etsinnät lopetetaan Floridan romahtaneella kerrostalolla

Asiasta kertoo pormestari Danielle Levine Cava, jonka mukaan kaikki vaihtoehdot eloonjääneiden löytämiseksi on käytetty.

Romahduksesta selvinneiden etsinnät on määrä lopettaa keskiviikon vaihtuessa paikallista aikaa torstaiksi, jonka jälkeen onnettomuusalueella jatketaan kuolleiden etsintöjä.

Rakennuksen raunioista on löytynyt pormestarin mukaan jälleen kahdeksan uutta ruumista. Kaikkiaan romahduksessa on vahvistettu kuolleen 54 ihmistä. Kateissa on edelleen yli 80 ihmistä.