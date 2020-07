Reilut 70 prosenttia venäläisistä kannattaa perustuslakimuutosta – äänestäjiä houkuteltiin uurnille niin painostuksella kuin kupongeilla

Kyllä-äänten voitosta huolimatta Putinilla voi olla edessään vielä monia ongelmia. Ulkopoliittisen instituutin Venäjään erikoistunut vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että tyytymättömyys Putinia kohtaan on Venäjällä kasvussa, mikä aiheuttaa presidentissä hermostuneisuutta.

Vaikka moni venäläinen tukee yhä presidenttiä, suosio on ollut laskussa, ja presidenttiä ympäröivä koskemattomuuden aura on murtunut muun muassa epäsuositun eläkeuudistuksen myötä. Myöskään koronakriisin hoito ei ole sujunut erityisen mallikkaasti, ja sen lasku Venäjän taloudelle on vielä kuittaamatta.