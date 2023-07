8-vuotias kuollut Wimbledonissa – tennistähti järkyttyi koulutragediasta: "Täysin hullua"

Kuljettaja oli 46-vuotias nainen, joka on BBC:n mukaan myös kriittisessä tilassa sairaalassa. Hänet pidätettiin onnettomuuden jälkeen epäiltynä kuoleman aiheuttamisesta vaarallisella ajotavalla ja on asetettu takuita vastaan heinäkuun loppuun asti.

/All Over Press

– Äitini kertoi minulle siitä tänä aamuna. En yleensä lue uutisia, mutta se on kauheaa, 20-vuotias Rune kertoi Ekstrabladetille .

– Sanoin äidilleni, että se on täysin hullua, koska Wimbledon on rauhallinen alue. Se olisi voinut yhtä hyvin tapahtua siellä, missä kasvoin, Skovshovedissa (entinen kalastajakylä Kööpenhaminan pohjoispuolella). Se on uskomattoman valitettavaa ja kamalaa.