39 kuollutta löydettiin rekasta Britanniassa: Näin vaarallinen ihmissalakuljetus toimii – "Kylmärekan kyydissä olisin voinut olla minä"

Nykyisin nainen elää jatkuvassa pelossa. Hän on sittemmin saanut apua muun muassa Pelastusarmeijalta. Silti pelko siitä, että salakuljettajat löytävät hänet, elää.

Kiinan kautta Eurooppaan

Michelleksi kutsuttu nainen kertoo, että heidän perinteistä buddhalaisuutta harjoittava perheensä on vainon kohteena, sillä kyseinen suuntaus on Vietnamissa kiellettyä. Hän kertoo, että hänen sukulaisiaan on jopa tapettu uskonnon vuoksi.