2 miljoonan suomalaisen lomakohde on vielä auki – valintaperusteiden kärkikolmikko yllättää

Mökille, luontoon ja lepäämään

– (Lomailijoiden merkitys) suomalaiselle matkailuelinkeinolle ja elinkeinoelämän toipumiselle olisi valtava, toteaa Head of R&D, kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen Haaga-Heliasta.

– Kotimaisilla matkailuyrittäjillä on nyt näytön paikka. Matkustushalukkuutta on, ja moni kotimaan kohde pystyy tarjoamaan juuri niitä seikkoja, joita lomailevat suomalaiset pitävät tärkeinä, kuten hyvää hygieniaa. Koronaepidemia on luonut otollisen tilanteen kotimaisille matkailuyrittäjille, Moilanen jatkaa.