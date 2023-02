Ostitko näitä kalapuikkoja? S-ryhmä vetää myynnistä

SOK vetää pois markkinoilta erän Rainbow Kalapuikot 450 g -tuotetta varotoimenpiteenä, koska kahdesta kalapuikkopakkauksesta on löydetty metallinpala kalapuikosta. S-ryhmä tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

Pakkauksessa on 18 kalapuikkoa. Tuotteen valmistaja on Espersen Poland eli kalapuikot on valmistettu Puolassa.