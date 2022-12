Onko sinulla tällainen piirakkavuoka? Poista käytöstä – Stockmann vetää myynnistä

Stockmann Oy ja Ruokavirasto tiedottavat piirakkavuoan takaisinvedosta. Kyseessä on kiinalaista alkuperää oleva vuoka, jota on markkinoitu saksalaisen RBV Birkmannin nimellä ja tuotenimikkeellä Premium Baking Tart Pan. Vuoan läpimitta on 28 senttimetriä.