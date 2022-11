Lidlin kalatuotteessa listeriaepäily – älä syö!

Lidl vetää takaisin erän kalamurekepihvejä listeriaepäilyn vuoksi. Kyseessä on kylmähyllystä myytävä esipaistettu kalapihvi, joka on ollut myynnissä Lidleissä erätuotteena. Tuotteen nimi on Sødergården esipaistettu kalapihvi turskasta.