Arlan rahkasta löytyi hometta – älä syö tätä tuotetta!

Arlan rahkaerä on vedetty myynnistä, koska siitä on löytynyt hometta.

Ruokavirasto tiedottaa Arlan rahkan takaisinvedosta. Arla Oy on ilmoittanut, että yhdessä sen erässä tuotetta Arla Protein mustikkarahka 200 g laktoositon on havaittu hometta tuotteen pinnalla, eikä tuote siksi sovellu syötäväksi.

Erä Arlan rahkaa vedetään myynnistä.Arla

Takaisinvedettävän tuotteen päiväys on 23.3.2025. Tuotteen EAN-tunnus on 6413300017618. Tuotetta on ollut myynnissä laajasti eri kauppaketjujen myymälöissä 18.2.2025 alkaen.

– Takaisinvedon kohteena olevia tuotteita ei tule käyttää. Muita Arla Protein -mustikkarahkaeriä ja tuoteperheen muita tuotteita voi käyttää normaalisti, Arla kertoo sivuillaan.

Kuluttajat voivat olla yhteydessä Arlaan hyvitykseen liittyvissä asioissa.

