Zlatan Ibrahimovic käänsi katseita – jalkapallotähti poseerasi näyttävän menopelin kanssa

Mustiin pukeutunut Ibrahimovic poseerasi Instagramissa Harley-Davidson Fatboyn päällä. Kyseessä on miehen toiveiden mukaan kustomoitu moottoripyörä.

Veteraanihyökkääjä on aiemmin esitellyt sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Ferrari Monza SP2 -autoaan.

Ibrahimovic on tehnyt vähitellen paluuta pelikentille loukkaantumisten jälkeen. AC Milanin tilanne näyttää hyvältä, sillä seura on Serie A:n kärjessä.