Zimbabwelaismediat: Lento-onnettomuuden uhrit heittivät matkatavaroitaan alas hajoavasta ennen putoamista

– He alkoivat heittää matkatavaroita ulos koneesta, kun tuli selväksi että kone on vaikeuksissa. On luultavaa, että paljon arvotavaraa on kadonnut, sillä viranomaiset löysivät turmapaikalta vain vähän tavaroita, sanoi nimetön tutkinnasta perillä oleva lähde Tellzim News -uutistoimistolle.