Pohjois-Korean sotilaita on taistellut aiemminkin Venäjän riveissä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan.
Zelenskyin mukaan pohjoiskorealaisille sotilaille on tehty valmisteluja Venäjän Voronezhin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.
Pohjoiskorealaisia sotilaita on taistellut Venäjän riveissä aiemminkin sodan aikana. Pohjois-Korea lähetti tuhansia sotilaita taistelemaan Ukrainaa vastaan Venäjän Kurskin alueelle vuonna 2024.