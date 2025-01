Yllättävä hätäratkaisu: SM-liigaseura pestasi Jokerit-tähden yhdeksi otteluksi

Helsingin Jokerit on tullut hätiin auttaakseen Mikkelin Jukureita SM-liigaseuran akuutin puolustajapulan keskellä.

Mestiksen kärjessä majailevan Jokerien puolustaja Saku Forsblom siirtyy Jukureiden riveihin yhden ottelun mittaisella vuokrasopimuksella. Seurat tiedottivat siirrosta lauantaina.

Jukurit pelaa lauantaina Vaasan Sportia vastaan Pohjanmaalla, ja Forsblomin avuille on kiistatta tarvetta. Jukurien puolustuksesta ovat tällä hetkellä sivussa Lucas Nordsäter, Kasper Soini sekä Niklas Peltomäki.

Forsblom on Jukurien kasvatti. Toista kauttaan Jokereissa pelaava 27-vuotias on pelannut urallaan 57 ottelua SM-liigassa Jukurien ja SaiPan riveissä.

Jukurit on SM-liigan sarjataulukossa viimeisenä. Sillä on peräti seitsemän pisteen ero edellä olevaan JYPiin, jolla on kaksi peliä vähemmän pelattuna.