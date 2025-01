Yli 17 000 lääkäriltä tyrmistynyt kirje Trumpin ministerivalinnasta: "Isku vasten kasvoja"

Salaliittoteoreetikkona tunnettu Kennedy huolestuttaa lääkäreitä.

Yli 17 000 lääkäriä vastustaa Robert F. Kennedy Jr:n nimittämistä Yhdysvaltojen terveysministeriksi. Asiasta uutisoi CBS.

Lääkärit ovat allekirjoittaneet lääkärijärjestön netissä julkaiseman kirjeen. Kyseisessä kirjeessä Kennedyä luonnehditaan vaaralliseksi ja epäpäteväksi johtajaksi.

– Tämä nimitys on isku vasten kasvoja jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, joka on käyttänyt elämänsä työskennellen suojellakseen potilaita estettävissä olevilta sairauksilta ja kuolemilta. Amerikkalaiset ansaitsevat parempaa, kirjeessä todetaan.

Kennedy on tunnettu salaliittoteorioiden levittämisestä. Hän on muun muassa kritisoinut rokotteita ja levittänyt niistä valheita. Kennedy on esimerkiksi väittänyt rokotteiden olevan yhteydessä autismiin. Tutkijat eri puolilta maailmaa ovat kumonneet kyseisen väitteen moneen kertaan.

Lisäksi Kennedy on väittänyt masennuslääkkeiden olevan yhteydessä kouluampumisiin.

Vuonna 2022 Kennedy kertoi The Washington Postille uskovansa edelleen, että republikaanit varastivat vuoden 2004 presidentinvaalit. Hänen mukaansa todellisuudessa vaalit voitti demokraattien ehdokas John Kerry.

Kennedy on myös väittänyt tiedustelupalvelu CIA:n surmanneen hänen setänsä, presidentti John. F. Kennedyn.