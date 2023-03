Yle-gallup: Kokoomus yhä kärjessä, mutta kärkikolmikko tiivistyy

Kärjessä olevaa kokoomusta äänestäisi nyt 20,8 prosenttia äänestäjistä, eli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime mittauksessa.



Heti kokoomuksen perässä tulee pääministeripuolue SDP, jota kannatti 19,9 prosenttia vastaajista. Nousua oli 0,8 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisia äänestäisi 19,0 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi osa kuin viime mittauksessa.



Mittauksen Ylelle teki Taloustutkimus. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa, eli suosituimpien puolueiden kannatuserot mahtuvat sen sisään.



Keskustan alennustila jatkui kyselyssä, sillä puolueen kannatus laski 0,6 prosenttiyksilöllä alle 10 prosentin haamurajan 9,5:een. Alimmillaan puolueen kannatus kävi Ylen mittauksissa yhdeksässä prosentissa viime vuoden lopulla.



Kannatusero on tasoittunut myös vihreiden ja vasemmistoliiton välillä. Vasemmistoliitto nousi 1,4 prosenttiyksiköllä 9,0 prosenttiin täpärästi 8,9 prosentin kannatuksen saaneiden vihreiden ohi. Vihreiden kannatus laski vastaavasti 1,4 prosenttiyksikköä.



Eduskuntavaaleihin on aikaa alle kuukausi, ja eduskunta jää tällä viikolla vaalivapaalle.