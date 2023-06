Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko laajenee tänään

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla alkaa tänään lakko ikäihmisten ja vammaisten palveluasumisessa.



Sote ry kertoo tiedotteessa, että kolmipäiväinen lakko koskee erikseen ilmoitettuja yksikköjä. Listalla on yksityisiä hoivakoteja ja palvelutaloja Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.



Lakko koskee esimerkiksi tiettyjä Esperi Caren, Saga Caren, Validian, Mehiläisen ja Mainiokotien yksikköjä.



Eilen alkoivat lakot lastensuojelussa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.



Työnantajaosapuolta edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n mukaan varhaiskasvatuksen lakon piirissä on 10 500 lasta. Lastensuojelun ja palveluasumisen lakkojen piirissä taas on runsas tuhat vanhusta, vammaista ja lasta.



Työkiistan aiheena ovat palkat. Ammattijärjestöt ovat kertoneet, että niiden tavoitteena on kuroa kiinni palkkaeroa julkiseen sektoriin.



Työriidan osapuolet tapaavat valtakunnansovittelijan luona seuraavan kerran maanantaina.