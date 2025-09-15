Poliisi jatkaa torstain vastaisena yönä Harjavallassa sijaitsevassa asunnossa tapahtunutta väkivallanteon selvittämistä.
Poliisi sai torstaiyönä noin kahden aikaan hälytyksen Louhenkadulla sijaitsevaan yksityisasuntoon, jossa oli ilmoituksen mukaan tapahtunut väkivallanteko.
Asunnossa oli tapahtuma-aikaan kolme miestä, joista poliisi otti tapahtuman jälkeen kaksi rikoksesta epäiltynä kiinni.
Toinen epäillyistä vapautettiin kuulustelujen jälkeen eikä häntä epäillä teosta. Toinen epäilty vangittiin sunnuntaina todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltynä.
– Vangitun miehen epäillään käyneen asunnossa toisen miehen kimppuun teräasetta käyttäen. Teon epäillään saaneen alkunsa miesten välille syntyneestä riidasta. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille henkilöille, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula poliisin tiedotteessa.
Syyte on nostettava 19. marraskuuta mennessä.