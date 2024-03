YK: Haitin tilanne kuin apokalyptisesta Mad Max -elokuvasta

– Haiti on kauhistuttavassa tilanteessa, joka on pahin vuosikymmeniin. Suuri määrä ihmisiä kärsii vakavasta nälästä, eikä heille saada riittävästi apua, koska jengit kontrolloivat osia pääkaupunki Port-au-Princestä ja valvovat sieltä lähteviä keskeisiä tieyhteyksiä, kiteyttää YK:n lastenjärjestö Unicefin johtaja Catherine Russell amerikkalaisen CBS-kanavan haastattelussa.

Yhdysvaltain suurlähetystö kertoi järjestävänsä evakuointilennon Cap-Haitienin kaupungista, jos turvallisuustilanne sen sallii. Cap-Haitien on Haitin toiseksi suurin kaupunki, jonka lentokenttä on lähetystön mukaan ollut ajoittain auki. Port-au-Princen lentokenttä on levottomuuksien vuoksi suljettuna.