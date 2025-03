Yhdysvaltain varapresidentti uhosi Grönlannissa: "Tanska on epäonnistunut"

J. D. Vancen mukaan Tanska on epäonnistunut Grönlannin turvaamisessa.

Grönlannissa vierailulla oleva Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance puhui Pituffikin amerikkalaistukikohdan henkilöstölle perjantaina.

Vance soimasi puheenvuorossaan niin Grönlannin emämaata Tanskaa kuin koko Eurooppaa siitä, että ne eivät ole pysyneet sotilaallisesti perässä Kiinan ja Venäjän muodostaman uhkan kanssa.

– Valitettavasti Grönlannin tarina turvallisuuden osalta viimeiset 20 vuotta on ollut, että turvallisuusinfrastruktuuriin ei ole panostettu riittävästi.

– Sen on muututtava, Vance uhoi.

"On herättävä"

Koko Euroopassa on panostettu liian vähän puolustukseen, Vance sanoo.

Vancen mukaan asiaan on herättävä. Hänen mukaansa liian pitkään on ajateltu, että kiinalaiset eivät olisi kiinnostuneita Grönlannista, vaikka näin on.

Grönlanti on ollut viime aikoina otsikoissa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump on toistuvasti sanonut haluavansa saaren osaksi Yhdysvaltoja.