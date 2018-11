Vuoden palomies, konkaripelastaja Arto Latvala liittyi vapaapalokuntaan jo 9-vuotiaana – "Iloinen, jämpti ja mies paikallaan"

Yli 50 vuotta pelastusalalla toiminut Latvala on esimerkiksi laatinut lento-onnettomuuksien ja suuronnettomuuksien johtamisohjeet. Lisäksi Latvala on kehittänyt vaihtoehtoisia sammutusmenetelmiä ja sammutustaktiikkaa, mikä on muuttanut pelastajien toimintaa tulipalotilanteissa.