Vuoden 2025 Oscar-ehdokkaat julki

Oscar-ehdokkaat julkistettiin Los Angelesissa.

Vuoden 2025 Oscar-ehdokkaat julkaistiin torstaina 23. tammikuuta. Tänä vuonna Oscar-patsaat jaetaan jo 97. kerran. Alun perin ehdokkaat oli tarkoitus julkaista 17. tammikuuta, mutta tilaisuutta lykättiin Los Angelesin tuhoisien maastopalojen takia.

Paras elokuva:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Paras ohjaus:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Emilia Pérez

The Substance

Paras naisnäyttelijä:

Cynthia Erivo

Karla Sofía Gascón

Mikey Madison

Demi Moore

Fernanda Torres

Paras miesnäyttelijä:

Adrien Brody

Timothée Chalamet

Colman Domingo

Ralph Fiennes

Sebastian Stan

Paras miessivuosa:

Yura Borisov

Kieran Culkin

Edward Norton

Guy Pearce

Jeremy Strong

Paras naissivuosa:

Monica Barbaro

Ariana Grande

Felicity Jones

Isabella Rossellini

Zoë Saldaña

Paras animaatioelokuva:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Paras kansainvälinen elokuva:

I´m Still here (Brasilia)

The Girl with the Needle (Tanska)

Emilia Pérez (Ranska)

The Sheed of the Sacred Fig (Saksa)

Flow (Latvia)

Oscar-gaala järjestetään sunnuntaina 2. maaliskuuta Los Angelesin Dolby Teatterissa. Gaalan juontaa koomikko Conan O’Brien.

Katso kaikki ehdokkaat Oscar-gaalan sivustolta!