"Voimakas myräkkä saapumassa" – tältä näyttää viikonlopun sää

– Joka tapauksessa sieltä on voimakas myräkkä saapumassa. Ja tuo matalapaineen keskus tämän hetken ennusteen mukaan kulkee Etelä-Suomen ylitse, kertoo meteorologi Miina Manninen.

Matalapaine ja sateet väistyvät

Lauantai on Suomessa kaiken kaikkiaan hyvin sateinen, mutta matalapaineen väistyessä myös sateet väistyvät viimeistään yön aikana kokonaan.

– Sunnuntaiaamu on laajalti poutainen. Sunnuntaina päivän aikana sadekuuroja on taas jonkin verran liikkeellä. Sunnuntai on myös viikonlopun lämpimimpiä päivä lämpötilojen noustessa 20 asteeseen, ehkä jopa asteen tai pari sen yli.