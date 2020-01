Viriili Diego pelasti lajinsa sukupuutolta: Vilkkaasta seksielämästä valtava jälkikasvu – mutta saarelta löytyi Diegoakin kovempi konna

On kuitenkin olemassa Diegoakin kovempi konna lisääntymisen saralla, kertoo The New York Times. Tämän kilpailija, konna koodinimeltä ”E5” on saaren konnista 60 prosentin esi-isä. Kaksikkoa on kiittäminen siitä, että konnien suku jatkaa elinvoimaisena.