Formula ykkösten kauden päättävässä Abu Dhabin GP:ssä todistetaan F1-historiaa gp-viikonlopun ensimmäisessä harjoitussessiossa perjantaina. Ferrari-talli ilmoitti keskiviikkona, että tallin autoja harjoituksessa ajavat Charles Leclerc sekä hänen nuorempi veljensä Arthur Leclerc. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun veljekset ajavat yhtä aikaa samassa tallissa.

Charles, 27, on ajanut F1:ssä kaudesta 2018 lähtien ja on kahdeksankertainen gp-voittaja. Arthur, 24, puolestaan on Ferrarin kehityskuljettaja ja on veljensä tavoin käynyt läpi tallin akatemiapolkua. Arthurilla on kokemusta F2- ja F3-sarjoista aiemmilta vuosilta ja Ferrarin testisessioista tänä vuonna.

Edelliset samassa GP:ssä ajaneet veljekset ovat Michael ja Ralf Schumacher, jotka olivat F1:ssä yhtä aikaa vuosina 1997–2006. Samassa tallissa heitä ei kuitenkaan nähty.