Venäjä on iskenyt ilmasta eri puolille Ukrainaa

Venäjä teki jälleen yöllä ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä Ukrainaan. Hyökkäyksissä haavoittui ainakin kolme ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset.



Ukrainan ilmavoimien mukaan iskuja tehtiin muun muassa Pultavaan, Donetskin itäosaan, Zaporizhzhjan kaakkoisosiin ja Dnipropetrovskin keskiosiin.



Ilmavoimien mukaan ilmatorjunta pudotti neljä viidestä ammutusta ohjuksesta.



Venäjä tekee lähes päivittäin iskuja etulinjan tuntumassa sijaitseviin kyliin ja kaupunkeihin Ukrainan etelä- ja itäosassa. Venäjä on toistuvasti kiistänyt tulittavansa siviilikohteita.



YK:n mukaan ainakin 10 000 siviiliä on saanut surmansa Ukrainassa liki kaksi vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyksen aikana.



Ukraina on voimakkaasti riippuvainen länsimaiden tuesta sodassaan Venäjää vastaan, mutta tällä hetkellä sekä Yhdysvaltain että EU:n tukipaketit ovat jumittuneet käsittelyyn.