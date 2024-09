Venäjä kertoo evakuoineensa useita kyliä Kurskin alueella

Venäjällä paikallisviranomaiset kertovat evakuoineensa asukkaita useista Kurskin alueen kylistä läheltä Ukrainan rajaa. Ukraina on vallannut alueita Kurskista Venäjän puolelta viime kuussa alkaneessa hyökkäyksessään.



Kurskin kuvernööri Aleksei Smirnov kertoi Telegram-viestisovelluksessa, että kyliä evakuoitiin vyöhykkeeltä, joka ulottui 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta.



Samaan aikaan kun Ukraina on hyökännyt Kurskissa, on Venäjän puolustusministeriö väittänyt venäläisjoukkojen edenneen itärintamalla kohti Ukrainalle tärkeää Pokrovskin kaupunkia.