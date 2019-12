Venäjä ja Kiina torppasivat jatkoajan rajan yli toimitettavalle avulle Syyriaan

Vetoa käyttäneen Venäjän mielestä järjestely on vanhentunut, sillä Syyrian hallinto on saanut jälleen hallintaansa valtaosan maasta. YK:n humanitaarisen avun osasto pitää jatkoaikaa kriittisen tärkeänä, sillä kuluneen vuoden aikana tilanne on huonontunut ja Syyriaan on tulossa talvi.