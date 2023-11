Valtteri Bottas hyppäsi Alexander Stubbin kelkkaan

View this post on Instagram

Stubb, 55, on tullut tutuksi intohimoisena urheilumiehenä. Hän pelasi nuorempana jääkiekkoa Helsingin IFK:ssa aina B-juniori-ikäiseksi asti. Stubb pääsi lukioikäisenä myös Suomen nuorten golfmaajoukkueeseen. Nykyään hän on kunnostautunut muun muassa maratoonarina ja triathlonistina.

Stubbin isä on pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja Göran Stubb .

Bottas, 34, on F1-talli Alfa Romeo Sauberin kuljettaja. Bottas on ajanut F1:ssä vuodesta 2013 lähtien. Alfa Romeon lisäksi hänet on nähty Williamsin ja Mercedeksen väreissä.