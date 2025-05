Valta vaihtuu Saksassa, liittopäivät äänestää Friedrich Merzin liittokansleriksi

Entinen päähallituspuolue sosiaalidemokraatit jatkaa kristillisdemokraattien johtamassa hallituksessa.

Saksassa kristillisdemokraattien Friedrich Merz nousee tänään maan johtoon. Parlamentti eli liittopäivät äänestää Merzin nimittämisestä liittokansleriksi aamupäivällä. Hän seuraa tehtävässä sosiaalidemokraattien (SPD) Olaf Scholzia.

Kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat sopineet jo aiemmin hallitusyhteistyöstä. Uuden hallituksen valtiovarainministeriksi nousee sosiaalidemokraattien Lars Klingbeil ja ulkoministeriksi kristillisdemokraattien Johann Wadephul. Sosiaalidemokraattien Boris Pistorius jatkaa puolustusministerinä.

Merz on luvannut laittaa kuntoon Saksan infrastruktuurin ja asevoimat satojen miljoonien lisärahoituksen turvin. Hallituksen urakkaa helpottaa se, että liittopäivät päätti aiemmin höllentää Saksan julkisten menojen kasvattamista estänyttä tiukkaa velkajarrua. Toisaalta Saksan talous on ollut pitkään vaikeuksissa, ja orastava kasvu on vielä heikkoa.

Merz on myös puhunut voimakkaasti Ukrainan tuen jatkamisen puolesta.

Kristillisdemokraatit (CDU/CSU) saivat eniten ääniä helmikuussa pidetyissä ennenaikaisissa liittopäivävaleissa. Liittopäivien toiseksi suurimmaksi ryhmäksi nousi vaalien suurin voittaja Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue, jonka Saksan tiedustelupalvelu luokitteli viime viikolla äärioikeistolaiseksi ryhmäksi. Puolue ilmoitti maanantaina haastavansa tiedustelupalvelun oikeuteen luokittelun takia.

Ennenaikaisiin vaaleihin jouduttiin Scholzin johtaman SPD:n, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallituksen kaaduttua marraskuussa. Sosiaalidemokraatit suostuivat jatkamaan hallitusvastuussa kristillisdemokraattien kumppanina huolimatta SPD:n suuresta vaalitappiosta.

Lue myös:

3:12 Valta vaihtui Saksassa – miten AfD:n nousu vaikuttaa maan politiikkaan?