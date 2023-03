Valioliigassa valmentajapotkut! Ranskalaislegenda sai lähteä

Joukkue taistelee sarjapaikastaan tasaisessa putoamistaistelussa, vaikka on Valioliigassa 12. sijalla ennen perjantain myöhäisottelua Nottingham–Newcastle. Crystal Palacella on 27 ottelusta koossa 27 pistettä, mutta putoajan paikalle on matkaa vain kolme pistettä.