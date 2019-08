Vakuutusyhtiö varoittaa koiranulkoiluttajia yllättävästä vaarasta lenkkipolulla: Vaarattomalta vaikuttava naposteltava on koiralle myrkyllinen

Myrkkysienen nuolaisukin voi riittää myrkytykseen



Vakuutusyhtiö muistuttaa, että koiran kanssa kannattaa olla tarkkana sienimetsällä varsinkin silloin, jos sillä on tapana syödä kaikkea maasta löytämäänsä. Hyvä nyrkkisääntö on, että ihmiselle myrkyllinen sieni on myös koiralle myrkyllinen. Koirille vaarallisia myrkkysieniä ovat muun muassa eri kärpässienet, korvasieni ja suippumyrkkyseitikki.