Vaasassa kateissa 75-vuotias nainen

Nainen on ollut kateissa perjantaiaamusta noin kello 9.15 lähtien.

Nainen on liikkunut Vaasan Ristinummen alueella ja mahdollisesti myös muualla Vaasan tai Mustasaaren alueella.

Nainen on 172 senttimetriä pitkä ja hänellä on harmaat hiukset. Yllään hänellä on sinertävä kesätakki, vaalea lippalakki, musta olkalaukku, mustat housut ja mustat kengät.