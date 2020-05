Uutta tietoa Kuopion eilisestä puukotuksesta: Poliisin mukaan epäillyn murhan yrityksen taustalla huoltajuuskiista

Uhri on noin 30-vuotias nainen ja epäilty noin 40-vuotias mies. Molemmat ovat ulkomaan kansalaisia.

Tekoa tutkitaan murhan yrityksenä. Epäiltyä on kuultu, ja hän on poliisin mukaan pääpiirteissään myöntänyt teon, mutta kiistää yrittäneensä surmata ex-puolisonsa. Nainen sai ylävartaloonsa vakavia vammoja, mutta hänellä ei poliisin mukaan ole hengenvaaraa. Poliisi on kuullut myös naista.