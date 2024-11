Uutisankkuri Tommy Fränti meni naimisiin: "Suurin on rakkaus"

Ylen uutisankkuri Tommy Fränti on mennyt naimisiin puolisonsa Virpi Valtavaaran kanssa ja kertoo asiasta Instagram-tilillään tekemässään julkaisussa. Fränti on julkaissut tuoreet kuvat itsestään ja tuoreesta vaimostaan, jotka on otettu mitä ilmeisimmin parin vihkitilaisuudesta.