Ukrainassa vieraillut Puolan poliisikomentaja sai isänniltä lahjan – aiheutti räjähdyksen poliisin päämajassa

Asiasta on ilmoittanut myös Puolan sisäministeriö. Räjähdyksen kerrotaan tapahtuneen keskiviikkona. Poliisikomentaja vieraili hiljattain Ukrainassa tapaamassa Ukrainan poliisi- ja pelastusviranomaisia. Poliisikomentaja sai matkalta myös lahjan, joka myöhemmin aiheutti turman.

Puolalaisten medialähteiden mukaan räjähdyksen on mahdollisesti aiheuttanut kranaatinheittimestä vahingossa lentänyt harjoitusammus.

Puola on ollut Ukrainan tärkeä tukija koko sodan ajan. Maa on lähettänyt Ukrainalle sekä aseapua että humanitaarista apua. Lisäksi Puola on ottanut vastaan suuria määriä ukrainalaisia pakolaisia.