Ukrainalaisseura kohtaa futisjättejä – Barcelona mukana: "Lopetetaan sota"

Otteluilla on tarkoitus kerätä rahaa sodasta kärsiville ukrainalaisille ja lisätä tietoisuutta Ukrainan tilanteesta Venäjän hyökättyä maahan. Dynamon on määrä kohdata huhti-kesäkuussa Borussia Dortmund, PSG, Barcelona, AC Milan, Steaua Bukarest, Legia Varsova, Benfica, Ajax, Sporting ja Basel.

Ukrainan oma sarja on keskeytyksissä sodan takia, ja on epäselvää, pelataanko kautta loppuun. Jalkapalloinfrastruktuuria on tuhoutunut runsaasti, ja monet pelaajat ovat poistuneet ukrainalaisjoukkueista. Otteluiden pelipäivät ja -paikat eivät ole tiedossa.