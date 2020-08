Miljoona suomalaista on tullut kiusatuksi netissä – nuorista kiusaamista on kokenut kolmannes: "Ei vastata viesteihin eikä hyväksytä ryhmiin"

Lasten ja teinien ikäryhmässä kiusaamista on puolestaan eniten Whatsappissa, Snapchatissa ja Instagramissa.

– Se on usein tuttujen, koulukavereiden ja harrastuskavereiden tekemää. Usein ulkopuolelle jättämistä, huomiottajättämistä. Ei vastata viesteihin, ei hyväksytä ryhmään tai poistetaan ryhmästä, kertoo Lasten ja Nuorten Kompin vastaava psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti Minna Helkavaara.

– Kolmasosa suomalaisista kokee, että nettikiusaaminen on raaistunut. Se on yleistynyt, ja siitä on tullut julmempaa, Abgottspon sanoo.