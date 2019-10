Turkki käynnisti maahyökkäyksen Syyriaan

Turkki on iskenyt Turkin ja Syyrian vastaisella rajalla oleviin kaupunkeihin. Maaoperaatiossa mukana on myös Turkin kanssa taistelevia syyrialaisia opposition kapinallisryhmiä.

Turkin iskuissa on kuollut jo ainakin 15 ihmistä, joista kahdeksan on siviilejä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights.