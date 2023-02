Turkissa löytynyt eloonjääneitä maanjäristyksen jäljiltä

Turkissa maanjäristyksen jälkeisistä raunioista pelastettiin lauantaina kolme ihmistä, turkkilaismedia uutisoi. Yksi pelastetuista, 12-vuotias lapsi, kuitenkin kuoli myöhemmin sairaalassa.



Raunioista elossa löytyneiden määrä on vähentynyt selvästi viime päivinä. Perjantaina raunioista pelastettiin ensin kolme ihmistä, joista yksi oli 14-vuotias poika, ja muutamaa tuntia myöhemmin 45-vuotias mies.



Voimakkuudeltaan 7,8:n järistyksestä tulee kohta kuluneeksi kaksi viikkoa, ja toivo ihmisten löytämisestä elossa on lähes hiipunut. Paikallisia pelastusoperaatioita on lopetettu sekä Turkissa että Syyriassa.



Maanjäristyksessä on kuollut lauantaisten tietojen mukaan yli 43 000 ihmistä. Uhreista yli 39 600 on kirjattu Turkissa ja yli 3 600 Syyriassa.